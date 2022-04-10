Загарбники залишили свою техніку та кинулися тікати під час артилерійської атаки.

Українські військові потужно вдарили по колоні ворожої техніки, а також знищили понтонну переправу.

Відео з місця подій з'явилося у мережі.

На кадрах українські воїни показали колону російської техніки, по якій вдарила українська артилерія. Деяку техніку вдалося знищити прямим попаданням, ще кілька одиниць вціліли, але окупанти залишили їх та втекли.

Також воїни показали залишки понтонної переправи окупантів та техніку, що втопилася у водоймі.

Як повідомляв УНІАН, воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову колону техніки російських окупантів.

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