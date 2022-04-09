Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову колону техніки російських окупантів.
Про це військові повідомили на Facebook-сторінці бригади.
Зокрема, воїни поділилися серією фото знищеної броні та пожартували про "міць" російської армії.
"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Росія вела багато воїн з різними країнами, але скінчиться її військова міць тут, в Україні", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що зенітні ракетні війська Збройних Сил України 8-го квітня знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БПЛА та один вертоліт.