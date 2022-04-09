Військові пообіцяли, що міць ворожої армії закінчиться в Україні.

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили чергову колону техніки російських окупантів.

Про це військові повідомили на Facebook-сторінці бригади.

Зокрема, воїни поділилися серією фото знищеної броні та пожартували про "міць" російської армії.

"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Росія вела багато воїн з різними країнами, але скінчиться її військова міць тут, в Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зенітні ракетні війська Збройних Сил України 8-го квітня знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БПЛА та один вертоліт.

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