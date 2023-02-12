Рішення щодо танків для України фінська влада досі не ухвалила.

Фінляндія досі не ухвалила рішення про передачу Україні своїх танків Leopard 2, попри отримання "зеленого світла" від Німеччини. Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в інтерв'ю журналістам, пише видання Yle.

За словами Марін, стратегічна ситуація для Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через наявність спільного кордону з Росією.

"Ми не повідомляємо громадськості про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже ухвалено, ми повідомляємо їм те, що вони повинні знати", – заявила вона.

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Прем'єр нагадала, що раніше Фінляндія не розкривала подробиці про те, яку зброю вона передавала Україні. Це робилося саме через наявність російського фактора.

"Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити, – підкреслила Марін.

Слід зазначити, що кілька днів тому видання The Wall Street Journal повідомляло, що Фінляндія, найімовірніше, передасть Україні певну кількість власних Leopard 2 тільки після свого вступу в НАТО. При цьому сам вступ Фінляндії до НАТО теж під питанням через позицію Туреччини.

Можливі поставки фінських "Леопардів" в Україну

Про готовність передати Україні деяку кількість своїх танків Leopard 2 Фінляндія вперше заявила 7 січня. Єдиною озвученою умовою було - інші країни повинні першими схвалити передачу танків.

20 січня Фінляндія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні, але танки в нього не увійшли.

Тим часом питання вступу Фінляндії до НАТО, яке тепер озвучується як умова для постачання танків, повисло у повітрі. Туреччина відмовляється дати своє схвалення, а без схвалення всіх діючих учасників вступ нових членів до Альянсу неможливий.

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