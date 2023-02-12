Фінляндія досі не ухвалила рішення про передачу Україні своїх танків Leopard 2, попри отримання "зеленого світла" від Німеччини. Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін в інтерв'ю журналістам, пише видання Yle.
За словами Марін, стратегічна ситуація для Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через наявність спільного кордону з Росією.
"Ми не повідомляємо громадськості про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже ухвалено, ми повідомляємо їм те, що вони повинні знати", – заявила вона.
Прем'єр нагадала, що раніше Фінляндія не розкривала подробиці про те, яку зброю вона передавала Україні. Це робилося саме через наявність російського фактора.
"Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити, – підкреслила Марін.
Слід зазначити, що кілька днів тому видання The Wall Street Journal повідомляло, що Фінляндія, найімовірніше, передасть Україні певну кількість власних Leopard 2 тільки після свого вступу в НАТО. При цьому сам вступ Фінляндії до НАТО теж під питанням через позицію Туреччини.
Можливі поставки фінських "Леопардів" в Україну
Про готовність передати Україні деяку кількість своїх танків Leopard 2 Фінляндія вперше заявила 7 січня. Єдиною озвученою умовою було - інші країни повинні першими схвалити передачу танків.
20 січня Фінляндія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні, але танки в нього не увійшли.
Тим часом питання вступу Фінляндії до НАТО, яке тепер озвучується як умова для постачання танків, повисло у повітрі. Туреччина відмовляється дати своє схвалення, а без схвалення всіх діючих учасників вступ нових членів до Альянсу неможливий.