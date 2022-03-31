У Росії спостерігаються кадрові проблеми з військовослужбовцями.

Українські військові знищили окупантів з військової бази самопроголошеної Республіки Абхазія - окупованої території Грузії.

Про це повідомляється на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"У ході вчорашніх боїв українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної Абхазької Республіки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОТУ, російські війська відчувають великі кадрові проблеми, адже мобілізація в РФ не була успішною, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта.

Росія перекинула війська з окупованої Грузії

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія перекинула в Україну з окупованих територій Грузії близько двох тисяч військовослужбовців. Зокрема, підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що належать до Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази було відряджено в Україну три батальйонні тактичні групи загальною чисельністю до 1200 осіб російських і осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві батальйонні тактичні групи - близько 800 осіб.

Нещодавно приблизно три сотні військових з так званої Південної Осетії відмовилися від війни з Україною за власним бажанням і повернулися додому.

Республіка Абхазія: довідка УНІАН

Республіка Абхазія - це самопроголошена держава на території Грузії, в історичному регіоні Абхазія. За радянських часів там розташовувалася Абхазька Автономна Радянська Соціалістична Республіка, частина Грузинської РСР.

Під час війни 1992-1993 років республіка отримала військову підтримку Росії й відтоді є де-факто незалежною від Грузії.

За грузинськими законами, на території Абхазії розташована Абхазька Автономна Республіка. Більшість країн світу вважають її частиною Грузії.

Вас також можуть зацікавити новини: