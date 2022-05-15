Українські захисники підірвали залізничні мости на Луганщині з метою зупинити наступ окупантів на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Це була частина сполучення між Рубіжним і Сєвєродонецьком.
Інформацією про операцію українських військ поділився радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко в особистому Telegram-каналі. В якості підтвердження своїх слів чиновник виклав відео удару по мосту.
"8 полк спецназу спільно з НГУ і 15 ГУ УВКР СБУ, з метою зупинити наступ окупантів у напрямку Сєвєродонецька і Лисичанська, знищили залізничні мости, захоплені ворогом в ключовому сполученні між Рубіжним і Сєвєродонецьком Луганської області", —написав Геращенко.
Навіщо українські захисники здійснили удар, стає зрозуміло з учорашньої заяви голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. За його словами, зараз окупанти готують два великих наступи в області. Перший — на Сєвєродонецьк, а другий — прорив до траси Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.
Згідно із заявою МВС, зараз найзапекліші бої на Донбасі проходять на території агломерації Лисичанськ — Сєвєродонецьк — Рубіжне біля річки Сіверський Донець. Це один з основних оперативних центрів на сході.
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