У регіоні вдалося поновити евакуацію цивільного населення.

Українські сили на Луганщині готуються до двох масштабних наступів рашистів.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен "для галочки", дорога - аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її", - зазначив він.

Також глава ОВА додав, що в регіоні вдалося поновити евакуацію, сьогодні вивезли 25 людей з Сєвєродонецька та Врубівки.

Нагадаємо, Луганщина залишилася без світла та води, окупанти крадуть газ із місцевого газопроводу. Уцілілих об’єктів життєзабезпечення в області майже не залишилося, переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.

Вас також можуть зацікавити новини: