Про це Зеленський заявив за результатами наради із військовими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники продовжать знищувати логістику, бази та командні центри ворога.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент нагадав, що сьогодні провів наради з військовими, представниками військово-промислового сектору та урядовцями.

Відео дня:

"Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі. Бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це – продовжимо", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський дав пораду російським військовим, які хочуть вижити. Він наголосив, що окупанти мають знати, що українські військові гнатимуть їх до кордону.

Глава держави додав, що якщо окупанти його не почують, то матимуть справу з українськими захисниками, які "не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні".

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