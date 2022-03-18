Російські військові вкотре зазнали втрат у військовій техніці.

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада показала, як знищила військову техніку російських окупантів.

Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook та опублікувала серію відповідних фото.

"Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Десант працює!" - йдеться у повідомленні.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба озвучив два ймовірні варіанти завершення війни в Україні. Перший - перемога однієї зі сторін, другий - угода, але на вигідних Києву умовах.

Нагадаємо, Росія розв'язала кровопролитну війну проти України вранці 24 лютого 2022 року. Того ранку вибухи пролунали у багатьох українських містах. На сьогодні російські окупанти зазнали колосальних втрат у нашій країні у живій силі та техніці.

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