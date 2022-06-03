ЗСУ знищили у боях вже 30 950 окупантів і тисячі одиниць російської техніки.

Під час боїв ЗСУ з окупантами у Комишувасі Запорізької області один з українських захисників закинув гранату просто у люк російського танку і знешкодив ворожу техніку.

Унікальні кадри з поля бою опублікував у Telegram кореспондент Андрій Цаплієнко.

Журналіст розповів й деталі події. За його словами, бій з російськими військами відбувся 30-31 травня.

Боєць 131 батальйону ТрО героїчно знешкодив танк противника, застрибнувши на нього та закинувши всередину гранату.

Водночас Цаплієнко наголосив, що бої в той день легкоозброєної ТрО з важкоозброєним ворогом були важкими: "В хатах, які, нібито, мали бути пустими, окупанти зробили позиції".

"Курили перед будинками й були дуже здивовані, побачивши нас", - розповів з українських військових.

"Українці прийняли бій. Окупантів прикривала арта. По територіалам "відпрацювала" російська авіація. Та навіть в таких умовах, озброєні лише стрілецькою, гранатами та РПГ, звичайні хлопці-ТРОвці підсмажили два танки з літерами z. Один з них ви бачите", - повідомив Цаплієнко.

На жаль, через перевагу в кількості противника українці змушені були відійти.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжує зосереджувати всі зусилля на захопленні Луганської та Донецької області. Веде штурм Сєвєродонецька, має там частковий успіх.

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай показав прибуття додаткових сил до угрупувань ЗСУ у місті.

Ворог намагався наступати у напрямку Лисичанська, Соледара і Бахмута, але був розбитий українськими силами та відкинутий на старі позиції.

Близько 20 БТГ росіяни перекинули на Слов'янський напрямок для відновлення наступу на місто.

Протягом дня противник також намагався захопити лівий берег Сіверського Донця і створити умови для форсування річки.

На Херсонському напрямку ворог перейшов до оборони.

ЗСУ знищили у боях вже 30 950 окупантів і тисячі одиниць російської техніки.

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