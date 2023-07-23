Росіяни зруйнували вщент понад 80 храмів УПЦ МП.

Цієї ночі окупанти зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Однак це не перший храм Української православної церкви Московського Патріархату, який знищили російські загарбники.

Як йдеться в матеріалі LB.ua, за час повномасштабної війни російські окупанти зруйнували вщент понад 80 храмів УПЦ МП та пошкодили понад 200. Зруйновано 8 монастирів УПЦ МП, 7 пошкоджено, понад два десятки кліриків російської церкви в Україна були поранені внаслідок обстрілів.

Чимало постраждалих об’єктів – на сході, півдні та півночі країни. Однак руйнування об’єктів УПЦ МП фіксували у багатьох, в тому числі – неприфронтових, регіонах України.

Відео дня

Донеччина та Луганщина

Найдужче постраждали Донецька і Сєвєродонецька єпархії УПЦ МП. Тут пошкоджено або зруйновано 37 та 17 храмів відповідно. Також знищено майно Горлівської єпархії УПЦ МП. Зокрема:

Святогірська лавра – один з об’єктів, що зазнавав обстрілів неодноразово (тільки за липень 2022 року – 5 разів); внаслідок атак повністю знищений Всіхсвятський скит, який був зразком модернової деревʼяної архітектури;

Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир поблизу Донецька, засновником якого є "духівник" президента-втікача Віктора Януковича Зосим (Сокур);

Благовіщенський храм у Бахмуті;

Храм Казанської ікони Божої Матері в Мар’їнці;

Храм Різдва Пресвятої Богородиці в смт Новоекономічному;

Свято-Катерининський храм місті Щастя;

Храм Святої Матрони Московської в Рубіжному;

Храм на честь Святителя Луки Кримського у Рубіжному;

Христо-Різдвяний кафедральний собор;

Свято-Іллінський чоловічий монастир у селі Варварівці;

Храм Трьох Вселенських Святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоана Златоустого у Попасній;

Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську;

Храм на честь Святої Праведної Тавіфи Йоппійської у селі Воронове;

Свято-Миколаївський храм у селі Борівське.

Херсонщина та Одещина

Деякі храми УПЦ МП у південних регіонах України зазнавали ударів окупантів неодноразово. Серед постраждалих та знищених об’єктів:

Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка Новокаховської єпархії (повністю знищений);

Храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії (зазнавав ударів неодноразово, серед парафіян були жертви);

Територія Херсонського єпархіального управління УПЦ (атакований після деокупації Херсона);

Свято-Іверський чоловічий монастир в Одесі, на території якого розташовані монастир єпархіального управління Одеської єпархії УПЦ, недільна школа, чернечий гуртожиток (зазнавав ударів чотири рази, були поранені).

Чернігівщина, Харківщина, Сумщина

Під час часткової окупації північних областей України та після їхнього звільнення російські окупанти багаторазово влучали у храми УПЦ, розташовані тут. Серед них:

Вознесенський храм Чернігівської єпархії УПЦ у селі Лукашівка (під час окупації став для росіян складом для боєприпасів, потім був спалений вщент);

Феодосіївська церква в Чернігові (пошкоджена під час ударів по цвинтарю).

Церква на честь у селі Курилівка на Ізюмщині (була однією з найстаріших дерев'яних церков на Слобожанщині);

Георгіївський храм в Охтирці;

Ставропігійний чоловічий монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селі Соснівка.

Крім цього, постраждали об’єкти на Вінниччині та Житомирщини (Храм Георгія Побідоносця та недільна школа в Вінниці, Каплиця Свято-Покровського храму УПЦ МП у Малин, Храмі Різдва Богородиці у селі В’язівка). Цей перелік – не вичерпний.

Удар по Спасо-Преображенського собору в Одесі - що треба знати

В ніч проти 23 липня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Одесі, застосувавши 19 ракет різних типів. Ворог поцілив по історичному центру міста, зокрема, по найбільшому православному храму Одеси – Спасо-Преображенському собору (УПЦ МП).

Будівля собору серйозно пошкоджена. Архідиякон Андрій Пальчук заявив, порушено фундамент собору, центральні палі, частково зруйнований дах, ліпнина, вибиті шибку. В частині будівлі була пожежа.

Священник УПЦ МП відмовився звинуватити Росію в ударі по собору, заявивши, що храм атакував "ворог роду людського".

Вас також можуть зацікавити новини: