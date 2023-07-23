Росія масово нищить храми УПЦ МП: рахунок вже йде на сотні / фото Суспільне

Цієї ночі окупанти зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Однак це не перший храм Української православної церкви Московського Патріархату, який знищили російські загарбники.

Як йдеться в матеріалі LB.ua, за час повномасштабної війни російські окупанти зруйнували вщент понад 80 храмів УПЦ МП та пошкодили понад 200. Зруйновано 8 монастирів УПЦ МП, 7 пошкоджено, понад два десятки кліриків російської церкви в Україна були поранені внаслідок обстрілів.

Чимало постраждалих об’єктів – на сході, півдні та півночі країни. Однак руйнування об’єктів УПЦ МП фіксували у багатьох, в тому числі – неприфронтових, регіонах України.

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Донеччина та Луганщина

Найдужче постраждали Донецька і Сєвєродонецька єпархії УПЦ МП. Тут пошкоджено або зруйновано 37 та 17 храмів відповідно. Також знищено майно Горлівської єпархії УПЦ МП. Зокрема:

  • Святогірська лавра – один з об’єктів, що зазнавав обстрілів неодноразово (тільки за липень 2022 року – 5 разів); внаслідок атак повністю знищений Всіхсвятський скит, який був зразком модернової деревʼяної архітектури;
  • Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир поблизу Донецька, засновником якого є "духівник" президента-втікача Віктора Януковича Зосим (Сокур);
  • Благовіщенський храм у Бахмуті;
  • Храм Казанської ікони Божої Матері в Мар’їнці;
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці в смт Новоекономічному;
  • Свято-Катерининський храм місті Щастя;
  • Храм Святої Матрони Московської в Рубіжному;
  • Храм на честь Святителя Луки Кримського у Рубіжному;
  • Христо-Різдвяний кафедральний собор;
  • Свято-Іллінський чоловічий монастир у селі Варварівці;
  • Храм Трьох Вселенських Святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоана Златоустого у Попасній;
  • Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську;
  • Храм на честь Святої Праведної Тавіфи Йоппійської у селі Воронове;
  • Свято-Миколаївський храм у селі Борівське.
Святогірська лавра / скриншот

Херсонщина та Одещина 

Деякі храми УПЦ МП у південних регіонах України зазнавали ударів окупантів неодноразово. Серед постраждалих та знищених об’єктів: 

  • Свято-Троїцький храм у селі Осокорівка Новокаховської єпархії (повністю знищений);
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці Херсонської єпархії (зазнавав ударів неодноразово, серед парафіян були жертви);
  • Територія Херсонського єпархіального управління УПЦ (атакований після деокупації Херсона);
  • Свято-Іверський чоловічий монастир в Одесі, на території якого розташовані монастир єпархіального управління Одеської єпархії УПЦ, недільна школа, чернечий гуртожиток (зазнавав ударів чотири рази, були поранені). 
Свято-Іверський чоловічий монастир УПЦ МП / фото прокуратура Одеської області

Чернігівщина, Харківщина, Сумщина

Під час часткової окупації північних областей України та після їхнього звільнення російські окупанти багаторазово влучали у храми УПЦ, розташовані тут. Серед них:

  • Вознесенський храм Чернігівської єпархії УПЦ у селі Лукашівка (під час окупації став для росіян складом для боєприпасів, потім був спалений вщент);
  • Феодосіївська церква в Чернігові (пошкоджена під час ударів по цвинтарю).
  • Церква на честь у селі Курилівка на Ізюмщині (була однією з найстаріших дерев'яних церков на Слобожанщині);
  • Георгіївський храм в Охтирці;
  • Ставропігійний чоловічий монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селі Соснівка.
Георгіївський храм УПЦ МП в Охтирці / фото Сумська ОВА

Крім цього, постраждали об’єкти на Вінниччині та Житомирщини (Храм Георгія Побідоносця та недільна школа в Вінниці, Каплиця Свято-Покровського храму УПЦ МП у Малин, Храмі Різдва Богородиці у селі В’язівка). Цей перелік – не вичерпний. 

Удар по Спасо-Преображенського собору в Одесі - що треба знати

В ніч проти 23 липня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Одесі, застосувавши 19 ракет різних типів. Ворог поцілив по історичному центру міста, зокрема, по найбільшому православному храму Одеси – Спасо-Преображенському собору (УПЦ МП).

Будівля собору серйозно пошкоджена. Архідиякон Андрій Пальчук заявив, порушено фундамент собору, центральні палі, частково зруйнований дах, ліпнина, вибиті шибку. В частині будівлі була пожежа. 

Священник УПЦ МП відмовився звинуватити Росію в ударі по собору, заявивши, що храм атакував "ворог роду людського".

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