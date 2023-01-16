В усіх випадках минулося без жертв і постраждалих.

Протягом дня російські окупанти завдали 44 удари по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. "Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади", - зазначив він.

Так, Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (12 "прильотів", а також скинув із безпілотника дві вибухівки на територію громади. Крім того, по Білопільській громаді росіяни також відкривали мінометний вогонь - зафіксовано 15 "прильотів". Внаслідок цього пошкоджена школа та гараж у селі Павлівка.

Відео дня

"Середино-Будська громада: був мінометний обстріл зі сторони Росії, 3 "прильоти". По Хотінській громаді противних стріляв із мінометів, 14 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон у Кіндратівці", - розповів голова ОВА.

Живицький уточнив, що в усіх випадках минулося без жертв і постраждалих.

Сумщина під ударом

Як відомо, російські загарбницькі війська щодня обстрілюють прикордонні громади Сумської області з різних видів озброєння.

10 січня окупанти скинули з квадрокоптера дві вибухівки на територію області. Загалом тієї доби вони 94 рази вдарили по громадах.

Наприкінці 202 року загарбники обстріляли похоронну процесію у Зноб-Новгородській громаді.

Нещодавно мешканець міста Шостка отримав 15 років ув’язнення за передачу куратору з РФ даних щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ.

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