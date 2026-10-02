У Києві транспортний колапс через перекриття мостів: рух на лівий берег ускладнений

Південний міст у Києві перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. А на мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

У звʼязку з нічними атаками росіян на Південний міст зараз рух транспорту по ньому повністю перекрито з обох боків. Обмеження торкнулися й інших столичних мостів.

Зокрема, як повідомив мер Києва Віталій Кличко з посиланням на інформацію від правоохоронців, Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.

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На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

Перед цим Київська міська держадміністрація (КМДА) повідомила про зміни в русі громадського транспорту. Так, рух автобусів №№ 22, 91, які курсували Південним мостом, організований через Дарницький міст.

Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д організований через Дарницький міст, замість мосту Патона.

Рух тролейбусів організований так:

• маршрут № 43: Кібернетичний центр – площа Либідська;

• маршрут № 50: вул. Милославська – Дарницька площа.

Рух автобусів № 1М по мосту Метро відновлено о 07:10, курсування за власною схемою з відхиленням графіка.

У КП "Київпастранс" просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Крім цього, стало відомо, що Kyiv City Express відновив курсування між берегами Києва за повним маршрутом та графіком.

О 9:18 КМДА повідомила, що автобуси №№ 51, 55, 115, 118-Д відновили рух мостом Патона у напрямку правого берега. "Транспорт курсує за власними схемами з відхиленням від графіка. Рух на лівий берег організовано через Дарницький міст", - йдеться у повідомленні.

Удари по Південному мосту

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня два російські безпілотники атакували Південний міст у Києві.

За даними мера столиці Віталія Кличка, було влучання біля опорної частини споруди. Під час атаки по мосту якраз проїжджав поїзд метро, пасажири та машиніст не постраждали.

Після удару рух метро та наземного громадського транспорту через міст призупинили, фахівці розпочали обстеження конструкції. Після цього наземний громадський транспорт знову запустили по мосту, а робота метро не відновлювалася.

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