На півдні українські війська за добу завдали ураження по 90 цілям на позиціях ворога та ліквідували 20 окупантів.
Як повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.
"Натомість, окупанти застосовують класичні вже форми гібридної війни. Готується так званий "прес-тур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів", - розповів він.
За словами Назарова, окупанти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям, а після повернення в село розповідають, що обстріли здійснювали ЗСУ.
"Але подібне фейкотворення давно відоме і не переконує незламних херсонців. Вони свідомі того, що ЗСУ не б’є по цивільному населенню, і, що все буде Україна", - наголосив спікер командування.
Він додав, що натомість українськими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілям на позиціях противника. "Внаслідок чого підтверджено влучання у 20 рашистів, дві самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", - зауважив Назаров.
Нагадаємо, за добу з території РФ сім разів обстріляли прикордонні райони Сумщини й Чернігівщини.