Також знищено дві самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку.

На півдні українські війська за добу завдали ураження по 90 цілям на позиціях ворога та ліквідували 20 окупантів.

Як повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.

"Натомість, окупанти застосовують класичні вже форми гібридної війни. Готується так званий "прес-тур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів", - розповів він.

За словами Назарова, окупанти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям, а після повернення в село розповідають, що обстріли здійснювали ЗСУ.

"Але подібне фейкотворення давно відоме і не переконує незламних херсонців. Вони свідомі того, що ЗСУ не б’є по цивільному населенню, і, що все буде Україна", - наголосив спікер командування.

Він додав, що натомість українськими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілям на позиціях противника. "Внаслідок чого підтверджено влучання у 20 рашистів, дві самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються", - зауважив Назаров.

Нагадаємо, за добу з території РФ сім разів обстріляли прикордонні райони Сумщини й Чернігівщини.

Вас також можуть зацікавити новини: