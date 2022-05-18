На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Новоселівки, але зазнав втрат та відступив.

Окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Вони здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку, вживають заходів для посилення наступального угруповання.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи противника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно.

"На Слов'янському напрямку окупанти, за підтримки артилерії, вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали втрат. Ворог підвищив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів українських військ уздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

Водночас на Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об'єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, проте успіху не мав.

"На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має", - зазначають у Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, але зазнав втрат та відступив. Крім того, штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.

На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, але успіху не має.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об'єктів інфраструктури та житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам'янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка", - мовиться у дописі.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. Ворог продовжував заходи інженерного обладнання позицій. З метою коригування вогню артилерії окупанти використовували безпілотник "Орлан-10".

На Бессарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей у низці населених пунктів, зокрема і в Харківській області.

Пізніше на сході нашої країни супротивник пішов у наступ. Згодом українським воїнам вдалося відкинути ворога від Харкова.

Сьогодні Генштаб повідомив про звільнення населеного пункту Дементіївка у Харківській області.

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