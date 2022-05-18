Президент підкреслив, що окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах.

Українські війська повертають Харківщину та стримують відчайдушні зусилля російських окупантів на Донбасі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Територія північних областей нашої держави вже звільнена. Ми повертаємо Харківщину. Захисники і захисниці нашої держави стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі", - зазначив президент.

Збройні сили України, додав він, одночасно відбивають атаки російських військ і на півдні.

"Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу. І ми пам'ятаємо про кожне місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю: в тимчасовій окупації. І, звичайно, ми пам'ятаємо про Крим", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила десятки років у різних війнах.

"Отруєні державною пропагандою, багато росіян ще просто не усвідомлюють цього. Не хочуть бачити, наскільки великі їхні втрати - у різних сенсах цього слова: люди, економіка, культура, майбутнє. Але життя змусить їх відчути ці втрати", - підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, як тероборона Харкова витіснила окупантів і вийшла до держкордону.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштаб ЗСУ, на Донеччині ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках для авіаційної підтримки наступу російські війська зосередили в Луганській області до 15 вертольотів.

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