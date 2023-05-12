Окупанти вже просувають свою версію про те, що нібито постраждалих немає, хоч пошкоджено кілька автівок.

В центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів потужний вибух.

Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, вибух був одиночним та сильним.

"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме зранку невдало палять окупанти, з'ясовуємо", - зазначив мер.

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За даними місцевого видання "Ріа-Мелітополь", вибух добре чули жителі центральної частини міста, району парку та Піщаної.

Згодом російські окупанти підтвердили вибух. За їхньої версією, на вулиці Шмідта, 24 здетонував вибуховий пристрій. Вибухівку нібито заклали ЗСУ у сміттєвому баку. Загарбники переконують, що постраждали тільки припарковані поруч автівки.

Життя під окупацією - що відбувається у Мелітополі зараз

Росіяни окупували Мелітополь у перші дні війни. Місто грає важливу роль у логістиці ворога, удари ЗСУ спрямовані насамперед на шляхи постачання.

Попри те, що окупанти почуваються господарями у місті, вони вже відчувають наближення деокупації. З літа 2022 року РФ побудувала одну з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд у світі за багато десятиліть. Мережа фортифікаційних споруд проходить через окуповані частини Запорізької області.

Оскільки Мелітополь є важливим вузлом сухопутного коридору РФ у Крим, очевидно, що росіяни дуже бояться його втратити.

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