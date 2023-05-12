В центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів потужний вибух.
Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, вибух був одиночним та сильним.
"Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме зранку невдало палять окупанти, з'ясовуємо", - зазначив мер.
За даними місцевого видання "Ріа-Мелітополь", вибух добре чули жителі центральної частини міста, району парку та Піщаної.
Згодом російські окупанти підтвердили вибух. За їхньої версією, на вулиці Шмідта, 24 здетонував вибуховий пристрій. Вибухівку нібито заклали ЗСУ у сміттєвому баку. Загарбники переконують, що постраждали тільки припарковані поруч автівки.
Життя під окупацією - що відбувається у Мелітополі зараз
Росіяни окупували Мелітополь у перші дні війни. Місто грає важливу роль у логістиці ворога, удари ЗСУ спрямовані насамперед на шляхи постачання.
Попри те, що окупанти почуваються господарями у місті, вони вже відчувають наближення деокупації. З літа 2022 року РФ побудувала одну з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд у світі за багато десятиліть. Мережа фортифікаційних споруд проходить через окуповані частини Запорізької області.
Оскільки Мелітополь є важливим вузлом сухопутного коридору РФ у Крим, очевидно, що росіяни дуже бояться його втратити.