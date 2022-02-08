Завдяки цьому частка ІТ у ВВП України має зрости з 4 до 10%, а доходи галузі – до 16,5 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запуск спеціального правового режиму для ІТ-індустрії "Дія.City".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав На черговій події "Diia Summit", під час якої презентують нові послуги порталу "Дія".

"Ми запускаємо "Дія.City". Це - цифрова столиця електронної держави. "Дія.City" - один з кращих податкових і правових режимів на планеті. На планеті, де говорять мовою венчурного інвестування. Ми трансформуємо Україну в країну продуктових компаній і стартапів. Завдяки "Дія" частка ІТ у ВВП нашої країни зросте з 4 до 10%, а доходи галузі – до 16,5 млрд доларів. Це дозволить Україні стати найбільшим ІТ-хабом Європи", - сказав він.

Читайте такожМінцифри готові запустити " Дія.City": названо дату

За словами Зеленського, вже сьогодні першими резидентами цієї зони стануть як вітчизняні, так і зарубіжні компанії.

"Дія.City":

У грудні 2021 року минулого року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який стане правовим фундаментом для запуску віртуальної вільної економічної зони для IT-компаній "Дія.City".

Документ передбачає: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5%; єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати; військовий збір у розмірі 1,5%; можливість вибирати, який корпоративний податок платити, - податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал (НВК) за ставкою 9%.

Закон також пропонує стимулювати інвестиції шляхом таких податкових нововведень: 0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті "Дія.City" - за умови, якщо вона володіла часткою понад 1 рік; 0% на прибуток фізосіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки; податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.