Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур.

Відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих росіянами в Енергодарі.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур.

Як відомо, зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

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