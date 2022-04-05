У приміщенні лікарні перебувають поранені російські військові.

У місті Пологи Запорізької області російські окупанти захопили і замінували районну лікарню.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА).

"У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили і замінували внутрішню територію Центральної районної лікарні. Медичному персоналу і пацієнтам заборонили повертатися в установу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в приміщенні лікарні залишилися поранені російські військові.

Також в ОВА повідомили, що окупанти продовжують обстрілювати мирні села і містечка в Пологівському районі. Цивільну інфраструктуру населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів окупанти обстрілюють чи не щодня. Руйнуванням піддаються багато будинків, магазини.

Як повідомляв УНІАН, у захопленому Енергодарі ФСБ проводить жорсткі допити серед місцевого населення. А на фронті в Запорізькій області немає суттєвих змін. Спроби просування ворога зупиняються місцевими підрозділами Сил оборони України. Росіяни продовжують робити спроби рухатися в бік населених пунктів Запоріжжя, Кам'янське та Гуляйполе. Однак успіху не мають - лінія фронту залишається без істотних змін.

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