В підірваному бронеавтомобілі перебував десант окупаційного підрозділу "Ахмат- Восток".

На околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль "Тіґр" російських загарбників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони. Зазначається, що всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу "Ахмат- Восток". Йдеться про підрозділ, який контролює сам правитель Чечні Рамзан Кадиров.

Втрати ворога склали щонайменше п’ять "кадировців".

Відео дня

В ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.

Ситуація в Мелітополі

Знищення ворога та його техніки в окупованому Мелітополі відбувається не вперше. Зокрема, у жовтні 2024 року внаслідок вибуху, який влаштували українські партизани, було знищено ВАЗ із окупантами. У автівці перебували троє військовослужбовців російської армії, причетних до жорстокого терору місцевого населення.

А 22 березня стало відомо, що в школі №15 відбулася церемонія нагородження підлітків, яких вирядили у військову форму РФ. Цирк влаштували представники Росгвардії. Відео поширила сама окупаційна влада, а один із місцевих пропагандистських телеканалів навіть назвав мету церемонії - підготовка "майбутніх захисників вітчизни".

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