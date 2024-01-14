Пожежники потрапили під обстріл, коли повернулись з ліквідації наслідків ранкового удару.

В Херсонській області четверо вогнеборців отримали контузії та черепно-мозкові травми, в наслідок обстрілу росіянами місця дислокації підрозділу.

За інформацією ДСНС, рятувальники щойно повернулись після ліквідації наслідків ранкового удару окупантів по селищу Станіслав.

Зазначається, що сьогодні вранці ворог обстріляв селище Станіслав, в наслідок чого загорівся житловий будинок та господарча споруда на приватному подвір’ї. Білозерські рятувальники разом з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу.

"Під час повернення до місця дислокації місцева пожежна команда потрапила під повторний обстріл. Четверо вогнеборців отримали контузії середнього ступеню та закриті черепно-мозкові травми. Їм надано медичну допомогу", - інформують у ДСНС.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі дроном камікадзе.

Ситуація в Херсонькій області - останні новини

За інформацією Сил оборони півдня, на Херсонщині ворог посилив штурми позицій ЗСУ та гатить по цивільному населенню, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сили оборони виконують заходи з розширення плацдарму, міцно утримують свої позиції та завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Як зазначається, водночас окупанти активно ведуть аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони, а також обстрілюють вдень і вночі мирні населені пункти.

Зокрема вдень 12 січня загарбники вкрили артилерією вулиці Херсона. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці знайшли обгоріле тіло.

За минулу добу противник здійснив 103 обстріли Херсонщини, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

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