Жителів столиці та області чекає важкий вечір, проте нікого вивозити не будуть.

У мережі почала поширюватися інформація про евакуацію з Київської області на тлі масованої атаки окупантів та проблем з електрикою та водопостачанням. Це вигадка: громадян не збираються вивозити зі столиці та області. Однак їх чекає важкий вечір і, можливо, не менш важкий завтрашній день.

Такою інформацією поділився голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в офіційному Telegram-каналі.

"У нас буде сьогодні важкий вечір і, можливо, завтра буде ще важкий день. Але потрібно зберігати спокій. Ніхто нікуди не їде, нікого ніхто не збирається переселяти. Ми всі залишаємося на своїх місцях, працюємо, відбудовуємо нашу країну — настільки, наскільки це можливо під час війни", — заявив Кулеба.

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Голова ОВА повідомив, що влада ділитиметься інформацією про стан критичної інфраструктури. Про подальші плани всіх жителів сповістять завчасно.

Ситуація з електропостачанням у Київській області важка, але контрольована. Електрика вже почала з'являтися в окремих районах області. На місцях працюють відповідні служби.

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В межах Києва сьогодні було зафіксовано 16 ворожих повітряних цілей. З них точно знищили 12. Однак в області був "приліт" на об'єкті енергетичної інфраструктури, з яким пов'язана столиця.

Удар призвів до серйозних наслідків. Частина мегаполісу залишилася без електрики, а на 80% території пропало водопостачання. Останнє обіцяли полагодити протягом 3-4 годин з моменту виникнення проблеми.

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