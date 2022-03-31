Він додав, що Нацполіція намагатиметься узагальнити дані про всіх загиблих, в тому числі і тих, хто похований самовільно.

Незважаючи на постійні ворожі обстріли, все ж вдалось 14 тіл загиблих в Ірпені запакувати та передати до моргу на експертизу.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Під керуванням голови Київської ОВА Олександра Павлюка ми відпрацювали механізм щодо пошуку і фіксації тіл загиблих, насамперед, перш за все, відпрацьовуємо Ірпінь. Учора ця спеціальна група працювала, обов’язково ми долучаємо слідчих, вони роблять первинний огляд, залишаємо спецпризначенців, вибухотехніків…, звичайно залучаємо ДСНС. Після огляду пакуємо вказане тіло і передаємо людей на безпечну територію, де воно безпосередньо доставляється до судово-медичної експертизи", - сказав він.

"На жаль, ворог не перестає обстрілювати міни, ми фіксуємо кожного ранку прильоти ворожих мін 120 калібру, розриви, і група, яка вчора працювала, на жаль, вони працювали фактично під постійними вибухами. Але за вчора нам вдалося все ж таки 14 тіл загиблих упакувати і передати до моргу", - повідомив очільник Нацполіції Київщини.

Він зазначив, що Нацполіція намагатиметься узагальнити дані про всіх загиблих, в тому числі й тих, хто самовільно похований у дворах.

"Зараз від громадян стала надходить така інформація щодо поховання таких тіл у дворах. Ми відзначаємо, що дуже багато самовільних є поховань, і ми розуміємо, що для нас, поліцейських, буде багато роботи щодо ексгумації цих тіл, встановлення осіб. І надалі будемо намагатись цю інформацію узагальнювати, щоб дати змогу родичам побачити, де тіла їх загиблих близьких і дати можливість нормально по-християнськи поховати", - сказав Нєбитов.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано кадри зі зруйнованого міста-героя Ірпеня.

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