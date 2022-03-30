Це одне з перших за останні кілька тижнів відео зі східної частини міста.

З'явилися кадри зі зруйнованого міста-героя Ірпеня.

Відео, зняте оператором Юрієм Грузиновим та неурядовою організацією Ukrainian Witness, опублікував, зокрема, CNN.

"Це одне з перших за останні кілька тижнів відео зі східної частини Ірпеня, оскільки запеклі бої унеможливили безпечний доступ. У понеділок мер міста заявив, що українські війська відбили цей район у російських військ. Відео, зняте у вівторок, показує лісисте передмістя, схоже на апокаліптичну пустку. Вітер, що пронизує дерева, які ще залишилися, і брязкіт листового металу об метал - єдине, що чутно на відео, за винятком глухого гуркоту військових знарядь вдалині. ... Крім уламків і зруйнованих будівель, тіла мирних жителів - єдине, що можна знайти на вулицях", - повідомив американський телеканал.

У Ukrainian Witness описали зняте як наслідки приходу "руского міра".

"...Вуличками бігають покинуті собаки. Є лише одне пояснення того, чому вони не загинули з голоду. І воно вам не сподобається. Ось побита автівка. На задньому сидінні застрелений молодий хлопець. А ось старенький дідусь з візочком випростався на тротуарі. Розриви снарядів, гавкіт собак, скрип воріт, крик птахів. І тиша поміж ними. Тиша, яку приносить із собою смерть. В Ірпінь прийшов "рускій мір", - йдеться в описі відео.

Звільнення Ірпеня

Як повідомляв УНІАН, 28 березня про звільнення Ірпеня розповів міський голова Олександр Маркушин. Чиновник додав, що триває зачистка міста.

Згодом мер повідомив, що половину Ірпеня зруйновано, російські окупанти досі обстрілюють місто з "Градів". За його словами, на території залишалися приблизно 3,5 тис. осіб.

Маркушин попередив жителів, які поїхали, що повертатися поки не можна.

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