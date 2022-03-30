Також за його словами 16 військових з тероборони загинули ще 29 - у лікарні.

В місті Ірпіні за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Макрушин під час брифінгу.

"Люди, які їм не подобалися (росіянам – ред.) – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися", - розповів Макрушин.

Також за його словами 16 хлопців з тероборони загинули, 29 в лікарні. "Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених", - зазначив він.

Мер розповів, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів, а коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках. Маркушин оцінює, що у місті загинули до 300 цивільних.

Також міський голова розповів, що йому розповіли мешканці, які вийшли з підвалів, що їх не лише роздягали там, а й є факти "знущання над жінками". Також Маркушин розповів, що окупанти відділяли чоловіків від жінок, аби потім обміняти на полонених.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня місто Ірпінь звільнили від російських окупантів. "Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!" - зазначив очільник міста і додав, що наразі триває зачистка міста. Він також зауважив, що повертатися до Ірпеня поки що небезпечно.