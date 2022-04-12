В'їзд у місто буде заборонено.

На території Ірпеня Київської області з 6:00 12 квітня до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, вводиться комендантська година.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Олександр Маркушин.

Він підкреслив, що в'їзд у місто на період комендантської години буде заборонено.

Винятки зроблять лише для правоохоронних органів, рятувальників, комунальних служб і волонтерів за попередньо узгодженим списком.

Проїзд на Бучу відбуватиметься через Дмитрівку та Забуччя.

Ситуація в Ірпені: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Ірпінь - одне з перших міст, що зазнало повномасштабного вторгнення РФ. Бої за квітуче передмістя столиці тривали цілий місяць.

"Загинули діти... Загинуло багато чоловіків. Були нелюдські прояви, коли людей розстрілювали, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей. Ми лопатами від асфальту віддирали тіла", - розповів після звільнення міста мер.

На автодорозі Р-30 на під'їзді до Ірпеня вже облаштували тимчасову переправу, паралельно йшла підготовка до будівництва нового мосту.

Раніше комендантська година в місті діяла з 7 по 11 квітня.

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