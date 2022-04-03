На вулицях міста цілодобово працює поліція: і патрулі, і вибухотехніки.

В Ірпені через мародерство місцева влада ухвалила рішення про перевірку всіх авто, які виїжджають з міста.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня", – зазначив він.

За словами Маркушина, на вулицях міста також цілодобово працює поліція: і патрулі, і вибухотехніки.

"До речі, уже маємо адресу у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбованого. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників", – додав мер.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня місто Ірпінь на Київщині було звільнено від російських окупантів. Наразі триває зачистка колись зеленого і затишного передмістя Києва, тому повертатися туди ще не можна, йде евакуація.

Раніше глава Київської ОВА Олександр Павлюк підтвердив, що під Києвом знаходиться велике скупчення російської техніки, але, за його словами, в деяких підрозділах залишилося до 30% особового складу.

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