Вона запевнила, що на сьогодні Сили оборони контролюють ситуацію в Чорному морі, незважаючи на те, що ворог намагається чинити тиск на цивільне судноплавство, активізуючи час від часу свою авіацію.

Начальниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про призупинення 26 жовтня руху суден новим Чорноморським зерновим коридором.

В ефірі телемарафону начальниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нагадала, що зерновий коридор існував до 17 липня цього року і був прописаний міжнародними угодами. Після того був запропонований Силами оборони гуманітарний коридор, яким прямує не тільки зерно, а також різного роду вантажі.

"Прямують вони тоді, коли Сили оборони визначають безпекову ситуацію як такою, що сприятиме проходження судна в умовах війни. В умовах наявної російської загрози і активної агресії, яку вони собі дозволяють в Чорному морі, в тому числі за допомогою авіації. В умовах відповідних погод, які характеризуються і штормами також. Всі ці фактори і багато інших опубліковуються, вибудовуються в єдину картину. І тільки тоді приймається рішення, чи можливо в умовах відсутності, фактично, навігації прямувати відповідним коридором. І тільки тоді, коли Сили оборони приймають рішення про можливість такого прямування може здійснюватися судноплавство. Нема чіткого графіку або розкладу, як на залізничному вокзалі, який порушується, зупиняється або ставиться на паузу. І це треба усвідомлювати", - підкреслила Гуменюк.

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На уточнююче питання, чи є на сьогодні безпекова ситуація такою, що Сили оборони дозволяють рух суден гуманітарним коридором, який називають "зерновим", вона відповіла, що саме з метою безпеки суден, дана інформація не проголошується публічно.

"Як раз в рамках безпекової ситуації, ми не проголошуємо коли безпекова ситуація відкрита "Будь ласка, прямуйте!". Ми маємо справу з підступним ворогом. Ми спілкуємось з тими, хто бере участь безпосередньо в цій ситуації. Коли судно готово, подана відповідна заявка, тоді відбувається розгляд питання про можливість його прямування. Але це не відкрита інформація, яку варто вивішувати у вигляді графіку руху подібних суден. До цього треба ставитись з розумінням для того, щоб такий коридор функціонував", - пояснила Гуменюк.

Вона запевнила, що наразі Сили оборони півдня контролюють ситуацію в Чорному морі, незважаючи на те, що ворог намагається чинити тиск на цивільне судноплавства, активізуючи час від часу авіацію.

"На сьогодні ситуація в Чорному морі стабільно контрольована з боку Сил оборони і це визнають, в тому числі, фахівці міжнародних розвідок. Корабельне угруповання ворога тримається в умовно безпековому для себе районі. Тобто, від східної частини Кримського півострова в напрямку Новоросійська. Там вони затиснуті і не можуть прямувати в будь-яку іншу частину Чорного моря. Саме через це ворог активізує авіацію. Фактично авіація (РФ - УНІАН) час від часу дозволяє собі умовне патрулювання в напрямку, в тому числі, гуманітарного коридору. Продовжує тиск на цивільне судноплавство, шляхом скидання керованих авіаційних бомб або інших вибухових пристроїв в тому напрямку, враховуючи течію, враховуючи штурмову погоду для того, щоб максимально зашкодити цій роботі", - акцентувала Гуменюк.

Начальниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня резюмувала, що не треба панікувати і створювати додатковий інформаційний ажіотаж, а потрібно довіряти Силам оборони.

Тимчасовий морський коридор з України

Як писав УНІАН, сьогодні 26 жовтня Україна призупинила роботу тимчасового морського коридору через збільшення активності російської авіації. Про це повідомила консалтингова компанія "Барва Інвест". Зазначається, що таке призупинення де-факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових і поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключається, що вона буде продовжена.

Після того, як у липні РФ відмовилась від продовження участі у "зерновій угоді", Україна встановила тимчасові коридори для торговельних суден, які прямують до або з чорноморських портів країни.

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