Також експерти проаналізували виступ російського президента Путіна на параді у Москві.

РФ крайньою хвилею ракетних ударів по Україні хоче показати, що стримує майбутній контрнаступ ЗСУ, але, насправді, суттєвого впливу це не має.

Про це йдеться у свіжому огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Експерти вважають, що російські сили намагаються проводити майже щоденні серії ракетних ударів, щоб показати, що стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції. "Але зниження ефективності ударів, ймовірно, не є суттєвим фактором, що стримує українські дії", - вважають аналітики.

Крім того, у звіті Інституту зазначається, що президент РФ Володимир Путін не використав звернення до Дня Перемоги для будь-яких значних змін у своїй риториці. Він, як і раніше представив РФ такою силою, яка успішно протистоїть усьому Заходу.

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В ISW також зазначили, що Путін спробував використати святкування "Дня Перемоги" для згуртування партнерів з країн пострадянського простору, багато з яких прагнуть зменшити залежність від Кремля з лютого 2022 року.

Нещодавні ракетні удари по Україні

Увечері 8 травня росіяни випустили 8 крилатих ракет "Калібр" по східних областях України. А рано вранці 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет з чотирьох літаків стратегічної авіації. За ці дві хвилі українська ППО збила 23 з 25 російських ракет.

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