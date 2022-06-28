Окупантам не вдається повернути втрачені позиції.

Російські окупанти протягом доби 27 червня продовжували зосереджуватися на оборонних операціях на півдні України, тиск на них чинять триваючі контратаки ЗСУ.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують про заяву неназваного представника Пентагону, який повідомив про звільнення Збройними силами України кількох населених пунктів на Херсонщині минулими вихідними.

"Російські війська в черговий раз безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Потьомкіно на півночі Херсонської області. У Генштабі України також повідомили, що російські сили можуть проводити штурмові операції в невстановлених районах з виходом на кордон Херсонської області. Ця заява вказує на те, що російські війська можуть сподіватися в кінцевому підсумку протистояти українському наступу на південній осі і зайняти більш вигідні позиції, хоча їх перспективи на успішне виконання цього в кінцевому рахунку неясні, враховуючи їх загальний деградований бойовий потенціал", - йдеться в повідомленні.

У ISW також повідомили про авіаудари окупантів по українських позиціях в Херсонській області, артобстріли Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також ракетний удар по передмістю Одеси.

"Українські сили продовжували завдавати ударів по російському угрупованню на острові Зміїний, ймовірно, для того, щоб ускладнити спроби Росії закріпити свою присутність і контролювати північно-західну частину Чорного моря", - додали експерти.

Напередодні повідомлялося про нові плани російських окупантів на Херсон.