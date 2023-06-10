Аналітики зазначили, що в даний час немає ніяких даних, що підтверджують заяви окупантів.

Українські та російські сили провели обмежені та локальні наземні атаки південніше Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). ЗСУ відбили російські наземні атаки поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Веселого (32 км на південь від Кремінної).

Аналітики зазначили, що російський воєнкор повідомив про продовження обмежених боїв біля Білогорівки, і заявив, що бойовики "ЛНР" дещо просунулася в цьому районі, а колишній чиновник "ЛНР" Родіон Мірошник стверджував, що російські сили контролюють більшу частину Білогорівки. Однак ISW не може підтвердити ці заяви.

Відео дня

Крім того, аналітики додали, що на опублікованих кадрах з геолокацією видно, що 24-та окрема гвардійська бригада спецназу РФ продовжує діяти в районі Кремінної.

Ситуація в Луганській області

Бої під Білогорівкою йдуть вже тривалий час. Весною російські окупанти мали певні успіхи в напрямку Білогорівки і вже впритул наблизилися до населеного пункту. Як повідомляв тоді голова Сєвєродонецької районної Військової адміністрації Роман Власенко, найбільша активність бойових дій спостерігалась в Кремінських лісах і в напрямку Білогорівки.

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