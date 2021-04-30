Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за звинуваченням у терористичній діяльності.

Поліція Італії в рамках спецоперації затримала 50-річного колишнього поліцейського з міста Кальярі, який воював на Донбасі на боці російських терористів.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"У рамках операції "Lone Wolf" італійська поліція розшукала 50 річного чоловіка - колишнього поліцейського з Кальярі, який воював в Україні на боці проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил. У 2015 він уже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян - найманців у незаконних збройних формуваннях на сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі проти чоловіка відкрито нове кримінальне провадження за звинуваченням у терористичній діяльності. На час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

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У МВС додають, що італійські правоохоронці зафіксували численні банківські транзакції на рахунку підозрюваного, що надходили із терористичного угруповання "ДНР". Окрім того, вдалося вилучити фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства.

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Автор: Олександр Топчій