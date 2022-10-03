Також окупанти залишили в будинках, в яких жили, "розтяжки" на дверях.

На Харківщині в селі Піски-Радьківські в погребі виявили ще одну катівню.

Про це у Telegram повідомляє Національна поліція України.

Як зазначається, після деокупації українські поліцейські документують тут воєнні злочини армії "визволителів".

"Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там", - зазначають в поліції .

Також поліцейські виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих – людей залякували, били та знущалися.

В поліції зазначають, що російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти – фірмовий знак "руского міра". Крім того, окупанти залишили в будинках, в яких жили, "розтяжки" на дверях.

Як відомо село Піски-Радьківські розташоване в Ізюмському районі Харківської області з населенням понад 2500 осіб. Воно на кордоні з Лиманським районом Донецької області.

Катівні окупантів на Харківщині

14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських загарбників.

В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців. На Харківщині виявили понад 10 катівень, зокрема 2 катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі, у Козачій Лопані, Куп’янську та в селі Липці.

Пізніше з'явилася інформація про виявлення катівень у Козачій Лопані, Куп’янську та в селі Липці. Також у Вовчанську правоохоронці виявили ще одну катівню окупантів.