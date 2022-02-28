На сьогодні в Київській області найнебезпечніший напрямок - Житомирська траса.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок.

Про це сказав під час телемарафону.

Він зазначив, що на сьогодні ситуація в області дуже різна, є території, де влада не контролює ситуацію.

"На сьогодні в Київській області найнебезпечніший напрямок - це Житомирська траса. Ми бачили всі і чули, як мужньо відстоювали місто Бучу та Ірпінь", - сказав Кулеба.

За його словами, також небезпечний напрямок на Димер.

"На жаль, там ми не контролюємо на сьогодні ситуацію", - сказав він.

"Також ми не контролюємо Полісся та Іванківський район частково, тому ці напрямки є на сьогодні найбільш загрозливими. Також в нас проблема з містом Бородянка і Бородянським районом, бо саме звідти зараз іде важка техніка", - зауважив Кулеба.

Він розповів, що в тих районах, де не відбуваються сутички, відсьогодні комендантська година буде з 17:00 до 8:00.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора, 27 лютого, в Ірпені відбувся танковий бій, був прорив з Бучі до Ірпеня, але його відбили. Точився бій піхоти.

У передмістях Києва окупанти пропонували "евакуювати" людей, але влада попереджала: потім вони можуть використати їх як "живий щит".