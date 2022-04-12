Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею й засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей.

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти знищили центр гуманітарної допомоги - у приміщення влучили одразу вісім снарядів.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначає, що будівля центру зазнала масованого обстрілу - зруйновано стіни, сталося значне загоряння складу.

"Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею й засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення та на автомобілях, на велосипедах чи навіть пішки доправляли їх громадянам", - зазначається в повідомленні.

Раніше Денісова повідомила, що з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів. Додамо, що соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена.

Вас також можуть зацікавити новини: