Вдень окупанти відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки та приватна клініка.

Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, окупанти влучили в два будинки і приватну клініку в Сєвєродонецьку, інфраструктуру міста майже знищено.

"Упродовж неділі постраждали ще два будинки в місті. Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка. Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена", - зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що очільник Луганської ОВА розкрив плани окупантів щодо наступу. Росіяни не хочуть повторити "дебільний бліцкриг", тому накопичують сили.

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