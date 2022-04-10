Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, окупанти влучили в два будинки і приватну клініку в Сєвєродонецьку, інфраструктуру міста майже знищено.
"Упродовж неділі постраждали ще два будинки в місті. Якщо зранку палали будинки в новій частині міста, то вдень російська армія відкрила вогонь по всьому Сєвєродонецьку. Багато вибито вікон, там, де ще залишались. Серйозних руйнувань зазнали два житлові будинки, а також приватна клініка. Соціальна та критична інфраструктура Сєвєродонецька вже майже знищена", - зазначив він.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що очільник Луганської ОВА розкрив плани окупантів щодо наступу. Росіяни не хочуть повторити "дебільний бліцкриг", тому накопичують сили.