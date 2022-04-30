Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко стверджує, що влада і керівники музеїв Маріуполя не погоджувались евакуювати експонати, коли така можливість ще була.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.
За його словам, влада виконує роботу для збереження музейних і культурних цінностей за певним протоколом, і таку роботу було проведено в певних містах. Розкривати деталі міністр не став.
Що стосується Маріуполя, міністр зазначив, що місцева влада і керівництво музеїв відмовилась евакуювати експонати.
"У тих місцях, де відбувалося термінове захоплення, таких як Чернігів або Херсонська область, це зробити було практично неможливо з першого дня. Хоча деякі розмови щодо Маріуполя у нас були напередодні з керівниками міста і цих музеїв. На жаль, нам не вдалося переконати їх щодо евакуації", – сказав Ткаченко.
Міністр додав, що має питання до директорки муніципального музею, яка "так хоробро віддавала цінності для вивезення з Маріуполя" і натякнув про необхідність притягнення її до відповідальності.
Як писав УНІАН, російські окупанти викрали та вивезли в Донецьк більш як дві тисячі унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Йдеться про оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського, стародавні ікони.
Також повідомлялося, що у Маріуполі російські окупанти почали використовувати розграбовані музейні експонати для створення фейкових новин.
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