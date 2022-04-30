Вони називають його трофеєм бійця "ДНР".

У Маріуполі російські окупанти почали використовувати розграбовані музейні експонати для створення фейкових новин.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Російські пабліки поширили фотографію експонату, назвавши його "трофеєм, здобутим в бою з українськими військовими".

"Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Яку було викрадено днями разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою. Чекаємо на появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі. Фейкомети - грабіжники…" - повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, що раніше у Мелітополі окупанти захопили музей зі скіфським золотом.