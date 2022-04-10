Окупанти обстрілювали навіть релігійні споруди УПЦ Московського патріархату.

Під час обстрілів російських окупантів в Україні найбільше постраждали храми, а також пам’ятники радянській армії.

Про це в ефірі національного марафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

"Доречі, найбільше з усіх закладів культури постраждали храми (і УПЦ, і ПЦУ) і так само монументи радянським військам, які залишилися після Другої світової війни. Це найбільші пошкодження. Таким дивним чином відбувається вибірковий відстріл", - сказав Ткаченко.

Загалом з початку війни всього було пошкоджено близько 170 пам’яток культури, деякі з них зруйновані повністю, а деякі - тільки пошкоджені.

Зокрема, вдалося вцілити історичним спорудам на Чернігівщині вдалося вціліти під обстрілами ворога.

"Щодо Чернігова ситуація така, що по Дитинцю, де розташовані храми ХІ-ХІІ століття, велися бомбардування, але дивом ці храми не зазнали серйозних пошкоджень", – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр зауважив, що вороги руйнують навіть релігійні споруди УПЦ Московського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуваннями, більш як половина громадян підтримують заборону в державі діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Серед УПЦ МП були ті, хто сприяв російським загарбникам. Зокрема, у храмі Української православної церкви Московського патріархату в Коломиї (Івано-Франківська область) знайшли купу провіанту для російських загарбників. А в Києві затримали священника російського патріархату (УПЦ МП) за співпрацю з російськими окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: