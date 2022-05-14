Кількість офіційно визнаних смертей у Москві у 420 разів нижча, ніж в Бурятії.

Аналіз офіційної статистики по співвідношенню втрат серед окупантів залежно від регіону Росії, дозволяє зробити висновки, що російське військове командування намагається не посилати на передову мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

Про такі висновки повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він пояснив, що займається дослідницькою роботою разом з Українським інститутом майбутнього, з метою окремого вивчення Росії. В рамках дослідження цього тижня був проведений спеціальний прорахунок співвідношення та кореляції втрат російських окупантів відносно від регіону, згідно з російською офіційною статистикою.

"Статистика дуже цікава. На першому місці за кількістю офіційних втрат, які дає російська статистика – це Бурятія, там 99 осіб на 100 тис. населення. Потім іде Дагестан та ряд інших регіонів",- поінформував Денисенко.

Радник міністра МВС зауважив, що найцікавіше не те, де найбільше втрат, а де їх найменше.

"Найменше втрат – це Ямало-Ненецький округ, але це не показово, оскільки там більшу частину жителів регіону просто не можна призвати в армію і взагалі, дуже маленька чисельність населення. На другому та третьому місті, з найменшою чисельністю втрат, знаходяться відповідно Москва та Санкт-Петербург.

Кількість офіційно визнаних смертей у Москві у 420 разів нижча, ніж в Бурятії. Тобто в російській столиці втрати складають буквально 2-3 особи на 15 млн жителів. В Санкт-Петербурзі приблизно такі самі цифри співвідношення",- зазначив Денисенко.

Радник міністра МВС розповів, чому, на його думку, російські військові командувачі намагаються не посилати мешканців Москви та Санкт-Петербурга на передову в Україні.

"По-перше, російські командувачі намагаються робити так, щоб мешканці цих міст не доходили до так званої "нульовки" на фронті. По-друге, якщо призовники з Москви та Санкт-Петербурга гинуть або зникають безвісти на території України, щоб не було ніяких офіційних похоронів та траурних історій безпосередньо в Москві",- акцентував Денисенко

Радник міністра МВС пояснив, що російське військове керівництво просто "перекидає" столичних призовників до інших регіонів.

"Умовно кажучи, "москвич", але зачислений до умовної "рязані",- додав Денисенко.

Радник міністра МВС вважає, що Володимир Путін та його оточення чітко розуміють, що всі революції, які були в історії, починалися саме в столицях.

"Вони бережуть спокій та відчуття безпеки у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб ні в якому разі не почалися прояви непокори. Тому що саме з цих міст можуть починатися певні революційні рухи в Росії", - зазначив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, бойові втрати російського супротивника з 24 лютого по 14 травня серед особового складу орієнтовно становлять близько 27 тис. 200 осіб.

За даними української розвідки, Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп. У Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізованих формуються нові підрозділи окупаційних військ.

Довідка УНІАН. Український інститут майбутнього – це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни у країні та світі та моделює можливі ситуації за напрямками міжнародної та внутрішньої політики, національної безпеки та оборони, економіки, правоохоронної та судової системи.

Вас також можуть зацікавити новини: