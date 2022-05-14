Гайдай нагадав, що Луганщина наразі немає жодних комунікацій.

З Попасної окупанти масово вивозять цивільних на раніше окуповані території, аби мобілізувати та змусити воювати проти України.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З Попасної масово вивозять наших людей на раніше окуповані території, аби мобілізувати та змусити воювати проти України. Є інформація, що окупанти починають мобілізувати без медкомісії, до того ж на війну почнуть відправляти і жінок", - повідомив він.

Гайдай нагадав, що Луганщина наразі немає жодних комунікацій.

"Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди - родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та Віра в ЗСУ", - підкреслив він.

Нагадаємо, Луганщина залишилася без світла та води, окупанти крадуть газ із місцевого газопроводу. Уцілілих об’єктів життєзабезпечення в області майже не залишилося, переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.

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