У Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізованих формуються нові підрозділи окупаційних військ.

Російська армія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у Telegram.

Як зазначається, у РФ на державному рівні триває прихована мобілізація. У Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ які направляються на територію України. Проте, застосування таких військ переважно є неефективним.

"Через військкомати викликають військовозобов’язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та направляються на територію України. Наскільки ефективне застосування таких військ – це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, Російська Федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України", – наголосив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Також Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ.

"Найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1-го та 2-го армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки.

Крім того, ті резервісти, які направляються на територію України з РФ, особливо з її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали й думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх по суті зустрічає потужний опір Збройних сил України, Сил оборони, територіальної оборони та всього населення України", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що пропагандистські ЗМІ розповіли про героїзм свого військового в бою "за Бєлгород".

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