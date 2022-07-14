Подробиці наразі не повідомляються, інформації щодо поранених та загиблих також немає.

Поблизу Нікополя Дніпропетровської області чутно вибухи.

Про це в Телеграмі повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись.Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - написав він.

Подробиці наразі не повідомляються, інформації щодо поранених та загиблих також немає.

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За останніми даними, загинули 22 особи (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 (34 - у тяжкому стані) включно із трьома дітьми. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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