На головному екрані сайтів розміщено російський прапор з георгіївською стрічкою / Ілюстрація REUTERS
В Одесі на ряд регіональних інтернет-ресурсів здійснено кібератаку.
Як передає кореспондент УНІАН, при заході на сторінки ряду новинних ресурсів з'являються триколор і чорно-коричнева стрічка.
Як пояснили в обласному управлінні СБУ, на частину місцевих новинних сайтів здійснена кібератака.
Зокрема, на головному екрані сайтів розміщено російський прапор з георгіївською стрічкою.
"Зараз адміністратори з безпеки роблять контрзаходи", - заявили в спецслужбі.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.