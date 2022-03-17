Хакери розмістили на екранах російський прапор з георгіївською стрічкою.

В Одесі на ряд регіональних інтернет-ресурсів здійснено кібератаку.

Як передає кореспондент УНІАН, при заході на сторінки ряду новинних ресурсів з'являються триколор і чорно-коричнева стрічка.

Як пояснили в обласному управлінні СБУ, на частину місцевих новинних сайтів здійснена кібератака.

Зокрема, на головному екрані сайтів розміщено російський прапор з георгіївською стрічкою.

"Зараз адміністратори з безпеки роблять контрзаходи", - заявили в спецслужбі.

Війна проти України: