Відзначається, що в автомобілі знаходилися "т..в.о." заступника міністра МВС по ЛНР" і "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР".

На території так званої "ЛНР", імовірно, був підірваний автомобіль з очільниками силовиків. За даними тг-каналу Astra, в машині знаходилися "т.в. в. заступника міністра МВС по ЛНР" і "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР".

"Увечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній ("ЛНР") загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УУР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. З ним же в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов", - пише канал.

За даними ASTRA, обидва окупанти госпіталізовані з осколковими пораненнями.

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Раніше в Луганську підірвали екс-главу силовиків "ЛНР"

8 листопада стало відомо про ліквідацію екс-начальника управління так званої "Народної міліції" ЛНР " Михайла Пилипоненка. Повідомлялося, що колаборант загинув внаслідок спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.

В українській розвідці підтвердили причетність до ліквідації і додали, що спеціальну операцію з ліквідації Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору.

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