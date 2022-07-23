Окупанти почали звозити свою військову техніку, в тому числі, до Кирилівки.

Вночі 23 липня в окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи, водночас окупанти завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя.

Про це пишуть мер Мелітополя Іван Федоров та голова Запорізької обласної військової адміністарції Олександр Старух у Telegram.

"Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку, в тому числі, до Кирилівки. Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав", - написав Федоров.

Водночас Старух повідомив, що о 6:30 ранку росіяни завдали ракетного удару по території на лінії розмежування та поблизу обласного центру Запорізької області.

За словами, голови ОВА, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як писав УНІАН, 19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був нанесений по базі окупантів біля мосту.

За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.

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