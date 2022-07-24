Як свідчить перехоплення СБУ, окупант зізнався у розмові з матір'ю, що потім їм довелося збирати лише кістки.

Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. Там оприлюднили перехоплення, в якому окупант-очевидець знищення вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів деталі окупант, додавши, що вони потім лише кістки збирали.

"І нічого додати про долю цих окупантів: приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи наших спеців", - прокоментували в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня українська розвідка оприлюднила перехоплення, в якому окупант розповідав своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: