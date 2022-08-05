За попередньою інформацією, аварія трапилася через несправність гальмівної системи.

В окупованому Криму сталася масштабна ДТП за участю вантажівок і легкових авто. Відомо, що в результаті аварії загинула людина, багато поранених, серед яких діти.

Вантажівка, що потрапила в ДТП, перевозила крадене українське зерно, повідомляють ЗМІ тимчасово окупованого півострова.

Масова аварія сталася в Севастополі. Одна людина загинула, близько 20 осіб отримали травми. Серед постраждалих троє дітей. Деяких людей госпіталізували, в лікарні також опинилася одна дитина.

У ДТП крім легкових машин потрапили дві вантажівки. Окупанти вже повідомляють, що аварія могла статися через несправність гальмівної системи однієї з вантажівок.

Очевидці ДТП діляться в соціальних мережах інформацією про те, що трапилося і повідомляють, що вантажівка із зерном дійсно не могла загальмувати і просто "зносила" всі машини перед собою. На трасі утворився затор.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент. Вони зазначають, що вантажівку наздогнала "карма", адже на ній окупанти перевозили вкрадене українське зерно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що правоохоронці викрили групу осіб, причетних до викрадення з тимчасово окупованих територій півдня України понад 650 тисяч тонн зерна.

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