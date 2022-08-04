Причетним до крадіжки зерна повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

Правоохоронці викрили групу осіб, причетних до викрадення з тимчасово окупованих територій півдня України понад 650 тисяч тонн зерна.

Як повідомив Офіс генпрокурора, зараз псевдокерівнику тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області, самопроголошеному так званому міському голові Бердянська Запорізької області та псевдодиректору Бердянського морського торгового порту повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

За даними слідства, представники окупаційної адміністрації держави-агресора спільно з військовослужбовцями Збройних сил РФ на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської та інших областей України захопили майнові комплекси зернових терміналів. Там розміщувалося понад 650 тисяч тонн сільськогосподарської продукції та транспортні засоби загальною вартістю понад 8 млрд грн.

"У подальшому підозрювані вивезли викрадене українське зерно з порту Бердянська на тимчасово окуповану територію Криму, звідки морськими суднами транспортували для продажу в турецьку, сирійську арабську і Ліванську Республіки. Правоохоронцями встановлені транспортні засоби, які вивозили український урожай, їх водіїв і маршрути руху", - розповіли в ОГПУ.

Зазначається, що за клопотанням прокурора судом накладено арешти на 10 російських морських суден і завантажену на них сільськогосподарську продукцію.

Зерновий коридор: угода та обстріл порту

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мали пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправку зерно, але сховище з зерном не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса". Але він в черговий раз не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що були проведені переговори з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають ніякого відношення до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, прес-секретар відомства Марія Захарова заявила, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося хвалитися кадрами атаки по інфраструктурі порту.

23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які безпосередньо не залучені в експорті зерна.

У МЗС відразу звернулися до керівництва ООН за роз'ясненнями.

24 липня 2022 року в ООН відхрестилися від заяви про те, що РФ "не порушила угоду" обстрілом порту в Одесі.

3 серпня 2022 року стало відомо, що перші з початку вторгнення РФ в Україну пливе судно за експортним зерном.

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