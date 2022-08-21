Окупанти продовжують примушувати містян до праці.

У Маріуполі російські окупанти знову скорочують перелік осіб для видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гуманітарки не буде, але ви тримайтесь. Відзавтра в Маріуполі знов скорочують перелік осіб для видачі гуманітарки. Тепер - виключно для пенсіонерів 65+; людей з інвалідністю 1-2 груп та дітям до 3 років. Всі інші - якось самі", - йдеться у повідомленні.

Також він зазначає, що окупанти продовжують примушувати містян до праці.

"Однак, і тут не все гаразд. Справа в тому, що російські підрядники отримують гроші з бюджету безналом. Та ще й на початку виконання робіт, а не авансом. А виплачувати маріупольцам треба готівкою і не раз в місяць, а щоденно. Тобто - грошей нема. Тому підрядники кидають і повертаються до росіі. Їх змінюють, але ситуація повторюється", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка. Окупаційна "влада" призначила його "мером" міста. Однак, за словами Андрющенка, замах на призначеного окупантами "мера" виявився невдалим.

Вас також можуть зацікавити новини: